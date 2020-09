Folk donerede skjorter og duge: Nu omdanner elever gammelt stof til indkøbsposer

En hel årgang på Rantzausminde Skole ved Svendborg er lige nu i fuld gang med at sy. Som en del af undervisningen producerer de nemlig indkøbsposer, der er lavet ud af blandt andet gamle skjorter, duge og dynebetræk.

- Det er et projekt, vi er i gang med at lave, for at kunne gøre en forskel for klimaet, siger Julie Vinding Vinderup fra 7.v.

Hendes klassekammerat er enig i den holdning.

- Vi har valgt at gøre det for at hjælpe miljøet, siger Oline Nissen.

Det er eleverne fra syvende klasse, der i et valgfag har brugt tiden på et såkaldt recycling-projekt. Altså et projekt, hvor affald bliver omdannet til nye materialer eller ting med en ny værdi.

I det her tilfælde blev gammelt stof genanvendt og omdannet til nye indkøbsposer.

- Det er sindsygt godt, og så kan man samtidig gøre en forskel. Det er jo det fede, ved det hele, fortæller Julie Vinding Vinderup.

- Det her med at vi står frem og gør noget ved det, gør, at vi kan sætte et eksempel for den yngre generation og måske endda den ældre, og sige "vi kan godt gøre noget, det behøver ikke være det store", siger Ida Riis Jørgensen fra 7.v.

I august delte eleverne sedler ud til en masse postkasser i skoledistriktet, hvor de fortalte om projektet og opfordrede borgerne til at donere deres gamle stof, så det kunne få et nyt liv. Derefter samlede eleverne selv de donerede tekstiler ind.

Og det var ikke så lidt, de fik samlet.

- Vi satser på at lave mellem 100 og 200 indkøbsposer, men vi har stof til mere, så er der mulighed for det, så syr vi selvfølgelig flere, fortæller Lone Østergaard, der er lærer på Rantzausminde Skole.

Deles ud i den lokale brugs

Skolen har lavet en aftale med Rantzausminde Brugs om, at de vil dele indkøbsposerne ud til kunderne, så eleverne på den måde kan være med til at spare på plastikposerne.

Rantzausminde Skole har i dagligdagen fokus på den grønne omstilling og de 17 verdensmål. Derfor giver projektet med indkøbsposerne også god mening ifølge elevernes lærer.

- Viden om genbrug er ret vigtigt, når man også er den generation, der skal være med til at bære klimaet i den rigtige retning. Det her med at tage helt konkrete ting ind giver god mening i vores hverdag, siger Lone Østergaard.

Og hos eleverne er der også tro på, at deres projekt, kan gøre en lille forskel.

- Jeg tror, vi sætter et eksempel. Jeg tror ikke, at folk gør præcis det samme, som vi gør, men det kan være, at folk kigger på os og bliver inspireret, forklarer Ida Riis Jørgensen.

