Det store klimadilemma: Hvornår udleder jeg mindst CO2?

- Jeg tror ikke, at jeg kan ændre noget, siger 17-årige Alberte Sørensen inden hendes deltagelse i 'Klimaudfordringen'.

Jeg er allerede lidt udmattet, men jeg synes faktisk, at det var meget rart. Jeg er positivt overrasket. Alberte Sørensen, 17 år, deltager i 'Klimaudfordringen'.

Netop dét udfordrer TV 2 Fyns ungedomsredaktion, Bemærk, i et eksperiment, hvor fem unge i ti dage bliver kastet ud i 'Klimaudfordringen', hvor de skal leve efter 'de 10 klimabud'.

Det skal de, fordi vi lever i en verden, hvor hver syddansker udleder 14,6 ton CO2 om året, og hvor klimaforandringerne ifølge eksperter har flere konsekvenser, end vi kan tåle at leve med.

Klimaudfordringen - et eksperiment Hvad kan du egentlig gøre for at sænke dit CO2e-aftryk? Det har vi forsøgt at finde svar på ved at give fem unge fynboer med forskellige klimaholdninger en klimaudfordring. I ti dage skal de i Klimaudfordringen leve under 'De ti klimabud', der tvinger dem til at ændre vaner i forsøget på at nedbringe deres CO2e-aftryk. Bemærk har udarbejdet 'De ti klimabud' til Klimaudfordringen i samarbejde

med en række eksperter, der hver især har bidraget med forskelligt input. CO2e er forkortelsen for CO2-ækvivalenter, som er en fælles måleenhed for alle drivhusgassernes forurening. Det er nemlig ikke kun CO2, der påvirker klimaet. Det gør CH4 (metan) og N2O (lattergas) også, men de påvirker klimaet i forskellig grad. For at kunne sammenligne dem omregnes de alle til CO2-ækvivalenter. Se mere

De 10 klimabud rækker ind i store og små CO2-aftryk i hverdagen og er lavet sammen med en række eksperter fra Niels Bohr Instituttet, Aarhus Universitet, Rådet for Grøn omstilling, Forbrugerrådet Tænk og Care.

- Hvis alle nu gjorde sig rigtig meget umage med alle de her ti bud, så ville vi komme enormt langt, lyder det fra Claus Ekman, der er direktør i Rådet for Grøn omstilling.

Når det er svært at tage cyklen

Men når man følger disse råd, løber man også ind i udfordringer, hvor man er i tvivl om, hvad der er smartest at gøre af hensyn til at udlede mindst muligt CO2. Man står også i dilemmaer, hvor man bliver udfordret på dét, man plejer at gøre, og det som er bekvemmeligt at gøre. Som for eksempel at tage bilen i stedet for cyklen, når man bor langt ude på landet, hvor det kan være svært at tage bussen.

Dilemma 1: Hvordan får jeg overbevist mine forældre om, at vi skal ændre vaner? Det kan være rigtig svært at overbevise sine forældre om, at det er en god idé med kødfrie dage, genbrug af tøj og ingen streamning af tv, fordi de har tillagt sig mange vaner gennem tiden, der er svære at slippe. Men det er muligt at gøre en forskel: Beslut om du vil accepteres, eller om du vil overbevise dine forældre. Dine forældre kan godt se det som en kritik af deres livsstil - italesæt det og forklar, hvorfor klimaet er vigtigt for dig. ​I skal forstå hinanden, så vis interesse for dine forældres holdninger, så er de måske mere imødekommende overfor dine forslag. ​Fortæl hvad du ønsker, i stedet for hvad du ikke vil have eller gøre. Kilde: De fynske familieterapeuter Glennie Steenberg og Anne Cathrine Krabek.

- En elcykel gør det let at komme rundt uden benzin. Det kan gøre en tur på for eksempel 12 kilometer helt ok, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i klima og transport hos Rådet for Grøn omstilling, der også henviser til, at det er en god idé at køre sammen eller købe sig en lille bil, fordi den som tommelfingerregel udleder mindre CO2 end en stor bil.

Når Alberte Sørensens veninder taler om klimaet, tier Alberte ofte stille. Hun synes - modsat sine veninder - at klimaforandringerne er for hypet. Hun tror ikke, at hverken hun eller et lille land som Danmark kan ændre noget.

Alligevel er hun med i 'Klimaudfordringen', fordi hun gerne vil prøve at opleve at have fokus på klimaet i sin hverdag, så hun har noget nyt at byde ind med, når hendes veninder næste gang bringer klima på banen.

Dilemma 2: Hvordan undgår jeg klimaangst? Simon Elsborg Nygaard, der er Ph.d. i bæredygtighedspsykologi, giver dig her nogle råd til at tackle følelsen at klimaangst, som er et reelt fænomen blandt unge, fordi klimaforandringerne er så stor en del af bevidstheden: Vær optimistisk og tænk, at uanset hvor skidt det ser ud, er der altid håb. Fordyb dig i klimaforandringerne og gør din viden til en styrke, du kan bruge for eksempel på arbejdsmarkedet. Men giv også dig selv en pause fra fordybelsen en gang imellem. ​Vær bevidst om, hvad der trigger din angst og brems den adfærd ​Vær forberedt på, hvad du kan gøre, når angsten kommer. ​Find en rollemodel, som har de samme holdninger til klimaet som dig, men tackler det uden samme niveau af angst og bekymring.

Alberte spiser kød hver aften, hun bliver kørt i skole og onlineshopper en del, men hun vil også gøre sit bedste for ikke at omgås klimabuddene. Men allerede på eksperimentets første dag bliver Alberte udfordret, fordi hun skal tage cyklen for første gang siden 6. klasse.

- Jeg er allerede lidt udmattet, men jeg synes faktisk, at det var meget rart. Jeg er positivt overrasket, siger hun og glæder sig allerede til dag to i eksperimentet, hvor det dog bliver regnvejr.

- Hvis det regner, tager jeg bare en paraply med.

Alberte endte dog med at blive kørt i skole, fordi hun kom for sent op. Turen hjem fra skole blev på gåben med en paraply i regnvejret.

Dilemma 3: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan undvære kød? Vi er vant til, at kød er en del af madpyramiden og ikke mindst en del af måltidet, når vi spiser aftensmad. Derfor er det for mange en ting, der ikke kan undværes, men det er faktisk muligt at spise kød på en måde, hvor det udleder mindre CO2: Du lader nogle af ugedagene være kødfrie. Du mindsker mængden af kød i måltiderne og spæde til med grøntsager. Du prioriterer de typer kød, der udleder mindst CO2, som fisk og kylling. Kilde: Ditte Ingemann, ejer af madbloggen The Food Club og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

De mest klimavenlige grønsager

Når man handler ind til madpakken i skolen eller aftensmaden med familien, kan det være svært at vide, hvilke grønsager, der er de bedste at hive ned fra hylderne, hvis man også skal tænke på klimaet.

- Du udleder for eksempel ikke mindre CO2 ved at købe økologisk, men økologisk landbrug er bedre for miljøet og biodiversiteten, siger Marie Trydemann Knudsen, forsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Aarhus Universitet og Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Institut.

Derudover er det som tommelfingerregel bedre at købe danske råvarer med emballage end udenlandske råvarer uden emballage. Fødevareemballage udleder gennemsnitligt 50-100 gram CO2 per kilo fødevare. Transporten udleder gennemsnitligt 200 gram CO2 per kilo fødevare, lyder det Concito, Danmarks grønne tænketank, og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs tabel over fødevarers klimaaftryk.

Dilemma 4: Hvordan kan jeg spise klimavenligt på et stramt budget? Handl én gang om ugen. Gå eller tag cyklen ud og handle. Køb mindre mængder mad - og spis det hele, så du undgår madspild. Spis flere grøntsager og mindre kød. Vælg det lyse kød som kylling, når du skal have kød. Dyrk dine egne planter, grøntsager og frugter. Drik postevand. Kilde: Fie Fabricius Winther, ejer af madbloggen Mad For Fattigrøve.

Netop dét tænkte Alberte Sørensen meget over, da hun under eksperimentet handlede ind til sine madpakker i skolen, hvor pasta var en indgrediens. Her blev hun enig med sig selv om, at pasta produceret i land tæt på Danmark var det klogeste valg.

- Transporten udleder mere CO2, jo større afstand der er mellem produktionslandet og Danmark, siger Jørgen Eivind Olesen, der er klimaforsker og institutleder ved Institut for Akroøkologi på Aarhus Universitet, uddyber dog, at transporten ikke spiller en stor rolle i klimaregnskabet, medmindre produkterne er importeret med fly.

Det har ændret mit syn på at leve sådan, fordi jeg var meget snæversynet før. Alberte Sørensen, 19 år, deltager i 'Klimaudfordringen'.

Genbrugstøj er det klimavenlige valg

22 procent af fynske unge køber nyt tøj månedligt eller oftere, viser en undersøgelse Bemærk har lavet blandt 1251 fynske unge mellem 15-25 år. Det samme gør Alberte Sørensen, som har svært ved at lade være med at supplere klædeskabet med nyeste mode. Og på eksperimentets dag syv bryder Alberte et af de 10 klimabud i 'Klimaudfordringen'.

- Jeg har bestil tøj fra Zalando. Det skulle jeg jo helst ikke have gjort, men det når nok først at komme, når eksperimentet er slut, siger Alberte Sørensen.

I de 10 bud står der, at Alberte Sørensen skal klæde sig CO2-neutralt, hvilket hun blandt andet gør ved at bruge det, hun allerede har i skabet, kun at anskaffe sig nyt tøj ved at bytte eller købe fra genbrugsbutikker og ved at købe i genbrug eller på salgssider med brugte varer.

- Jeg tror bare, jeg prøver på at retfærdiggøre, at jeg har købt nyt tøj på Zalando, siger hun med tre dage tilbage i eksperimentet.

Dilemma 5: Hvordan gør jeg min streaming lidt 'grønnere'? Ifølge Toke Haunstrup Christensen, der er seniorforsker ved Aalborg Universitet, kan du gøre følgende, når du skal se serier eller tv: Stream på din mobil eller iPad i stedet for fjernsynet - jo mindre skærmen er, des mindre CO2 udleder du. Stream sammen med dine venner, så I er flere om skærmen. Vælg en lavere videoopløsning på streamingtjenesterne.

Selvom Alberte Søren i løbet af de 10 dage brød en del klimabud i eksperimentet, har det 14 dage eksperimentet gjort indtryk på hende.

- Det har ændret mit syn på at leve sådan, fordi jeg var meget snæversynet før. Jeg tænkte før, at jeg ikke kunne gøre en forskel. Nu tænker jeg, at det kan jeg sagtens, fordi jeg også kan få andre til at ændre vaner, siger hun.

- Jeg ved godt, eksperimentet kun var 10 dage, men nu har jeg ligesom prøvet at leve sådan. Og nu tænker jeg, "at jeg faktisk i skole, fordi jeg godt kan undvære at køre."