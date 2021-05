For første gang: Fynsk museum åbner udstillingen Årets Pressefoto

- Vi er ellevildt begejstrede for det. Det er fantastisk, at vi kan få billederne og vise premieren på Årets Pressefoto. At få det fra København og herned er meget, meget stort for os, siger Mette Thybo, der er direktør for Naturama og Fjord&Bælt.

Natur og kultur i samspil

Selvom Naturama primært er kendt som et naturhistorisk museum med udstoppede dyr, går fotoudstillingen godt i spænd med Naturamas andre aktiviteter.

Faktisk er det den fjerde i en række af fotoudstillinger.

- Det spiller rigtig god ind, for vi går mere og mere over i natur-og-kultur-konceptet, vi kalder det kulnatur, hvor vi inviterer andre målgrupper ind. For eksempel har vi en særudstilling nu om dufte, hvor vi har parfumer inde og spille sammen med dyr, siger hun.

Udstillingen Årets Pressefoto kan opleves på Naturama indtil 5. juni, hvor den som vandreudstilling flytter videre til et andet museum.