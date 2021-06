Frygter ikke forlænget spilletid - her står fadøl og storskærm klar til EM

- Det er bare fedt, at man kan se hele kampen, uanset om den går i forlænget eller ej, og at man kan have det sjovt med at drikke øl sammen, siger Theis Nikolajsen.

- Tidligere har det været noget med, at man lidt har frygtet, hvad der skulle ske, hvis kampen gik i forlænget spilletid, hvis vi kom længere hen i turneringen. Så skulle man skynde sig hjem for at se resten af kampen færdig.

Sidste store bump er ad vejen

De lempede coronarestriktioner, der gør det muligt for Kammerateriet at afholde et EM-arrangementet for 400 mennesker på Frederiksø, er en glædelig nyhed. Det mener Kammerateriets medindehaver Lasse Bekker.