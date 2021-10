Fynsk borgmester under pres: Vindmølleprojekter koster stemmer

I Svendborg Kommune er borgmesteren, Bo Hansen (S), under pres på grund af sine vindmølleplaner.

For stemmer man på ham, stemmer man samtidig på opsætningen af tre 150-meter-høje vindmøller ved Broholm.

- Jeg er ikke i tvivl om, at min beslutning om at gå med på det her vindmølleprojekt vil koste stemmer. Det er ikke nogen vindersag, siger Bo Hansen, der alligevel tager chancen, til ugebrevet.



En udfordring

Den første vindmølle, som bliver sat op i en valgkreds, koster ifølge undersøgelsen i gennemsnit borgmesterpartiet 9,5 procentpoint på valgdagen.

- Det her viser, at den grønne omstilling ikke bare er en teknologisk, men også i høj grad en politisk udfordring, siger Martin Vinæs, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og det nye studies hovedforfatter.

Mens opsætningen af vindmøller kan påvirke stemmerne lokalt, ser det anderledes ud landspolitisk, fortæller lektoren.