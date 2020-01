Fynsk hotel fyrer direktør efter store problemer

Hotel- og konferencecentret Christiansminde ved Svendborg har fyret direktør Holger Brodersen med øjeblikkelig virkning. Det oplyser hotellet i en pressemeddelelse.

Opsigelsen sker i forlængelse af et besøg fra Arbejdstilsynet, der har kunnet konstatere store problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

- Det er naturligvis uacceptabelt og fuldstændig uforeneligt med bestyrelsens ønsker til et sundt arbejdsmarked - både fysisk og psykisk - at de ansatte her på Christiansminde oplever stor, psykisk belastning, siger næstformand i HK og bestyrelsesformand for Christiansminde Martin Rasmussen.

Regnskabschef konstitueret

Regnskabschef Hans Jørgen Simonsen konstitueres som direktør, indtil en ny er fundet.

Bestyrelsen erkender, det er træls at sige farvel til direktøren, men det er for medarbejdernes skyld.

- Det er aldrig en sjov beslutning at træffe, når man skal sige farvel til en medarbejder, men bestyrelsens vigtigste opgave har været at hjælpe medarbejderne, siger Martin Rasmussen.

Flere direktørposter på cv'et

Holger Brodersen, der bor i Nyborg, har været direktør på Christiansminde siden 2011. Da han overtog hotellet, var det i krise og sat til salg.

Han har tidligere været direktør for Odense Sport & Event og Odense Congress Center, OCC. Han fik fem år i spidsen for OCC.

61-årige Holger Brodersen er uddannet både som civiløkonom og tjener.

