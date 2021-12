God slutspurt sikrer GOG fuld gevinst mod Skjern

Gæsterne lod sig dog ikke slå ud. Ti minutter før tid var kampen stadig helt lige, men så var det som om, at GOG fik tiltvunget sig et lille overtag.

Fyn bedst til sidst

Anført af en træfsikker Jerry Tollbring var fynboerne bedst i slutfasen, hvor holdet åbnede en føring på tre mål med fem minutter igen.

Den forskel kunne Skjern ikke neutralisere trods et ihærdigt forsøg i de sidste to minutter, og derfor endte det med favoritsejren til topholdet.

I lørdagens tidlige kamp tog de forsvarende mestre fra Aalborg den forventede sejr på udebane mod Mors/Thy. Den lød på 36-32 efter en etmålsføring til hjemmeholdet.

Ribe-Esbjerg formåede også at tage to point efter at have været bagud ved pausen hjemme mod Skive. Sejren lød på 26-23 efter 13-15 halvvejs.