Grethe fik første stik: 20.000 skal stikkes på én dag

For at sikre at alle 1.200 kan nå at blive vaccineret, har man i Svendborg forberedt sig til dagen, og nogle af de største udfordringer har også allerede vist sig.

- Indtil videre har vores udfordringer været på ventetid, siger Mette Worsøe.

- Hvis man kommer før tid, så skal man vente, og en ventetid ét sted forplanter sig hurtigt videre i systemet.

Udover at holde styr på unødvendig ventetid, skal IT-systemet, som medarbejderne bruger, også være oppe at køre og fungere. Uden det, kan man ikke modtage sin vaccine.

- Som borger kommer man ind og sætter sig på en stol, man får scannet sit sundhedskort, og så scanner personalet også vaccinen, som skal trækkes op, inden man får sit stik, forklarer Mette Worsøe.