Ingen opholdsforbud: Fynboer holder afstand udenfor

Det fantastiske forårsvejr har samlet mange danskere udenfor. Især i København har mange samlet sig tæt og glemt at holde afstand.

Fredag præsenterede Rigspolitiet derfor hotspot-områder, der ville blive lukket ned, hvis for mange samlede sig.

Christiansminde er udpeget som hotspot af Fyns Politi, men lørdag ved middagstid var der ingen problemer. Der blev holdt pæn afstand mellem de besøgende, oplyser daglig leder af Christianminde Ishus og Minigolf Gitte Rasmussen.

- Jeg synes, folk er søde til at holde afstand og sidde i grupper. Her er et kæmpestort område, så man kan sagtens være her, siger hun til TV 2/Fyn.

På minigolfbanen har de taget deres forholdsregler. Der må maksimalt være ti på banen ad gangen, og alle skal spille med handsker.

- Nogle gange er der udfordringer, og så må vi løbe derind, fortæller Gitte Rasmussen og fortsætter.

- Hvis vi opdager, de ikke tager handsker på eller tager dem af og rører ved køller og bolde, så er det ud.

Hvis området bliver lukket for ophold, har det konsekvenser for is-huset.

- Så må vi overveje, om vi overhovedet kan have åbent. Ellers er det kun take-away, så vi er tvunget til at pakke maden ind, så folk forlader området hver eneste gang, siger Gitte Rasmussen.

Dejligt at komme ud

Simone Ahl fra Rudkøbing er én af dem, der har vovet sig ud i det gode vejr. Hun er i Christiansminde for at spille minigolf.

Hun synes, det er fint, at politiet tager ekstra forholdsregler.

- Så vi kan få udryddet smitten, så hurtigt som muligt. Det er fair, de tjekker, at vi holder den afstand, vi skal, siger hun.

Simone Ahl mener dog, det ville være ærgerligt, hvis området blev lukket for ophold.

- Det er meget rart at komme ud og nyde det gode vejr, siger hun.

Folk har hørt efter

Fyns Politi melder også om en rolig lørdag på de såkaldte "hotspots".

- Lige nu går det stille og roligt. Så det lader til, at folk har taget det til sig, oplyser vagtchefen til TV 2/Fyn.

Der har været forsamlinger i den fynske natur, men politiet har hverken haft behov for at udstede bøder eller et opholdsforbud.