Kog vandet: Mulig forurening af drikkevandet i Svendborg

Der er risiko for, at drikkevandet i dele af Svendborg er blevet forurenet med e-colibakterier.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Under en rutinemæssig kontrol af vandet er forureningen konstateret hos forbrugere i et mindre område i Svendborg Øst, og beboerne anbefales derfor at koge vandet.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed kan det være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og i husholdningen uden at koge det først.

- Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at vand til drikkevand og husholdning indtil videre koges, før det bruges, siger Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingsleder for Natur og Miljø i Svendborg Kommune.

På kortet kan du se, hvilke områder der er berørt af den mulige vandforurening. Foto: Svendborg Kommune

Nye prøver vil give flere svar

Kommunen er tirsdag eftermiddag i gang med at sende sms’er ud til samtlige forbrugere i området med anbefaling om, at de koger vandet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen.

Der er taget nye vandprøver, som sent onsdag vil be- eller afkræfte, der er en forurening, oplyser kommunen.