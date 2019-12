Livsfarlig medicin stjålet fra OUH 

OUH i Svendborg har fredag fået stjålet en større mængde medicin, der i værste fald kan være livsfarligt at indtage.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ifølge vagthavende Henrik Krøjgaard er der tale om medicin, der oftest bruges til bedøvelse.

- Medicinen kan være dødelig, hvis den doseres forkert. Derfor vælger vi at gå ud med det for at advare. Kommer man i besiddelse af det, er det vigtigt, at man kontakter os eller OUH, siger Henrik Krøjgaard.

Informerer om risikoen i misbrugsmiljøet

En patrulje arbejder fredag formiddag på at advare særligt misbrugsmiljøet i Svendborg om de farlige stoffer, der er blevet stjålet.

- Det er for at være forebyggende, i tilfælde af at misbrugere får det præsenteret som noget andet, eller tager det i den tro, at det er noget andet. For vi kan frygte, at nogle misbrugere fristes til at tage noget, de ikke ved, hvad er, siger Henrik Krøjgaard.

Fyns Politi oplyser, at hvis man kommer i besiddelse af den stjålne medicin, skal det afleveres hos enten OUH eller politiet.