Mangler en vinge: Endnu en havørn fundet død på Tåsinge

Flere havørne er det seneste år fundet døde på Tåsinge, og fredag fandt en lokal beboer endnu en.

Anders Møller bor tæt på de to Skiftekærmøller, og det var 200 meter herfra, at rovfuglen lå. Fuglen mangler den ene vinge, og det skyldes med stor sandsynlighed, at den er kollideret med en af møllerne, mener han.

- Nu skal vi selvfølgelig lige vente ornitologernes dom, men det lignede, at knoglen i vingen var blevet knust. Det er et mirakel, at det ikke er sket før, for det er uundgåeligt, når man sætter vindmøller op i et fugleområde, siger Anders Møller.