Endnu en havørn fundet død: - Jeg troede ikke, det kunne bliver værre

Endnu en havørn er fundet død på Tåsinge, og det er dermed den femte på få måneder.

Det frembringer både vrede og frustration hos Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

- Det er fuldstændig vanvittigt, simpelthen. Jeg har faktisk ikke ord for det, siger formanden på Fyn, Henrik Kalckar Hansen.

I de tidligere tilfælde er der konstateret nervegift i fuglene, og Dansk Ornitologisk Forening frygter, at der igen er tale om forgiftning.

- Det virker jo fuldstændig absurd, og jeg må sige, jeg troede ikke, det kunne bliver værre. Men så får vi denne her melding om, at endnu en død havørn er fundet samme sted, siger formanden.

Sidste familiemedlem

Havørnen blev fundet død under selv samme redetræ, hvor en han og to store unger blev fundet døde i september. En fjerde var forinden fundet død et stykke derfra.

Ifølge formanden er der formentlig tale om en hunørn, der var det sidste overlevende familiemedlem. Hun har været død i en måneds tid, lyder vurderingen.

Fyns Politi har tidligere på dagen afhentet havørnen og sendt den til nærmere undersøgelse.

Farlig gift

Det var også gift, der tog livet af en rød glente, der er en anden sjælden rovfugl, som blev fundet død i samme område i maj. Den blev testet positiv for carbuforan, som er et meget stærkt giftstof, der har været forbudt i årevis.

Politiet oplyste i sidste uge til formanden, at der ikke kan gives oplysninger i sagen om de tidligere fund af forgiftede fugle, da den stadig efterforskes.

På baggrund af fundet af de mange havørne har foreningens bestyrelse 7. november nedsat en gruppe, som medlemmerne kan tage kontakt til ved fund af bemærkelsesværdige dødfundne fugle.