Ny arena får GOG til at rykke: - Men de hører til herude

Men han forudser også, at en stor omsætning forsvinder med ét slag. For når der spilles en GOG-kamp i Gudmehallerne sker der noget i købmandsbutikken.

- Når kampen slutter, er her et hav af folk. Der kan vi gå fra at have seks-ti ekspeditioner under kampen, til efterfølgende, at komme op på 50, 60, 80 ekspeditioner. Så der bliver meget travlt, når kampene slutter, fortæller Martin Pellegård.

Han vil også komme til at savne, at folk i alle aldre kommer til byen iklædt de gule fanbluser. De vil være i Svendborg i stedet.

- Man kan mærke det på stemningen i byen, hvor man kan mærke det i butikken, når det er kampdag, så kommer de gule trøjer frem.

Gudme ligger i dna'et

Ved dagens præsentation sagde GOG-direktør Kasper Jørgensen, at Gudme ligger i klubbens dna.

- Det er hele vores kultur, og vores træningsmiljø skal fortsætte med at være der, så det er vores hjemmekampe, vi flytter ind til Svendborg, sagde 45-årige Kasper Jørgensen.

Han har en fortid som GOG-spiller, og har derfor haft sin daglige gang i Gudmehallerne i mange år. Men tiden er moden til nye rammer.

- Vi skal kunne være konkurrencedygtige for, at vi skal kunne spille vores europæiske kampe, og konkurrere med de andre. Der er vi nødt til, at have større faciliteter.

- Der er rigtig mange, der har interesse for vores kampe i øjeblikket. Det er vi rigtig glade for. Dem kan vi ikke tilfredsstille i dag, men det kommer vi til. Så derfor har det været et stort behov for GOG, at få få nye og større faciliteter, siger Kasper Jørgensen.

En hjemmebane med musik i

I Svendborg bliver der i den kommende arena plads til 3.400 tilskuere på lægterne mod 2.000 i Gudmehallerne.



Politisk har flytningen af GOG's hjemmebane de godt 15 kilometer mod sydvest opbakning.

- Vi skal selvfølgelig bruge den til større sportsarrangementer for GOG og Rabbits, som er de store eliteklubber i området, og så skal vi bruge den til messer, til konferencer og forhåbentlig også til nogle større musiknavne, end end det, vi tidligere har haft.

- Så vi får forhåbentlig også nogle gode koncerter på den her måde, siger borgmester Bo Hansen (S).

Det er ikke kun købmanden, som vil miste omsætning, når GOG i 2024 får mulighed fr 3.400 tilskuere til hjemmekampene.

Også Anette Kildelund i cafeteriet i Gudmehallerne skal se sig om efter omsætning.

Til TV 2 Fyn siger hun, at hun formentlig vil miste en stor del af omsætningen.