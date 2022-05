Slut med burgermenu med fritter: - Det er ærgerligt

Og udover at have serveret både sunde og usunde ting i cafeteriet har Anette Kildelund på kampdage mødt ind timer før alle andre for at gøre klar til at servere mad for sponsorer og spillere.

Her møder hun normalt ind klokken ni, men det er først, når publikum invaderer hallen, at hun kan tjene penge.

Her er burgermenuen med pomfritter populær. Men den får altså et gog - medmindre den samme kvalitet kan præstere under nyt tag i Svendborg.

Umiddelbart ved Anette Kildelund ikke, hvad det kommer til at koste hendes forretning, når GOG rykker til Svendborg, men det bliver formentlig "en del", siger hun.

Investorer med lokal forankring

Fem store og fem mindre private investorer investerer de 60 millioner kroner i den nye arena. Flere af investorerne har dybe rødder i Svendborg og på Sydfyn. Det gælder blandt andet for tobaksproducenten Halberg A/S.

- Jeg håber rigtig meget på, at den her hal kommer til at være for fællesskabet og for bredden i byen. Det her skal hverken være en elitehal eller kun for amatøridrætten. Den skal omfavne kulturliv, sport og underholdning, siger Frederik Halberg, administrerende direktør i tobaksproducenten Halberg A/S.

De fire øvrige store investorer er C.C. Jensen A/S, Humlebo Gruppen A/S, HV Invest, og Fonden for Fynske Bank.

Udover at GOG får hjemmebane i den nye arena, vil den også blive hjemmebane for basketballklubben Svendborg Rabbits.