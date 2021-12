Nye restriktioner i bylivet: - Det rammer på et rigtig dårligt tidspunkt

Det betyder også, at han nu skal til at lave om i sine juleplaner.

- Nu lægger vi helt om til, at vi skal have siddende gæster, og det bliver et meget mere forsigtigt aften- og byliv. Noget lounge-agtigt, hvor folk sidder på en anden måde, for det skal jo være trygt at være her. Vi har heldigvis meget plads, så vi kan sørge for, at folk sidder og kan få nogle gode timer frem til midnat.

Udover restriktioner i nattelivet medfører de nye restriktioner, at skoleelever sendes hjem fra skole fra 15. januar frem til 5. januar.