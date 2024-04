Pædagog har sagt sit faste job op for at gå all in et andet sted

Når Anne Kirstine Wie Schultz ikke er at finde på samlingsstedet, arbejder hun indimellem som vikar for at tjene en skilling.



- Jeg gik simpelthen hele vejen i sommer og sagde mit faste job op, fordi jeg kunne mærke, at her er der simpelthen noget, der er for stort til at lade ligge. Det kræver så meget tid, så jeg vil bruge al min energi på det, for samfundet har brug for det, siger hun.

For når man laver det, man brænder for, er det ifølge bestyrelsesformanden ingen sag at omlægge sit liv.

- Det var ikke så svært at sige mit job op, som jeg havde frygtet. Jeg går med, hvad jeg kan mærke i mit hjerte, og jeg kan mærke i mit hjerte, at det her er virkelig vigtigt for fremtidens fællesskaber. Der skal være noget mere fleksibilitet og frihed, og det vil jeg hjælpe med, siger Anne Kirstine Wie Schultz.

Hus for krigsramte ukrainere

Det er i de tomme lokaler på Oure Friskole, at 'Frie Hjerterum' holder til. Historien starter dog et andet sted - og med andre planer.

- En forælder fra Oure Friskole fik kontakt til krigsramte ukrainere. De manglede en destination at køre til, og som friskole valgte vi at lægge lokaler til. De endte med at bo her i 75 dage, siger Anne Kirstine Wie Schultz.

Da lokalerne så blev tomme igen, var der egentlig planer om at lave et folkekøkken, men tilladelsen til et industrikøkken var svær at få.

- Vi tænkte i andre retninger. Det smukke ved at noget ikke bliver, som man forestiller sig, er, at så opdager man, at der faktisk er noget endnu større og endnu bedre, som vi slet ikke havde tænkt på. Ved at der hele tiden kommer nye kræfter, kommer der også nye ideer, siger hun.

Og sådan blev 'Frie Hjerterum' til.