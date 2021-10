Rottefælden skifter navn og spillested

I stedet rykker revyen ind på de skrå brædder på Svendborg Teater. Og navnet Rottefælden får et par tilføjelser og bliver fremover til Svendborg Sommerrevy - Rottefælden.

Det bliver også med nye folk ved roret. Mikkel Schrøder er ny revydirektør og tager dermed over efter Pia Ullehus, der takker af efter 25 år i spidsen for Rottefælden.

Mikkel Schrøder blev spurgt af Pia Ullehus for over et år siden, om han kunne tænke sig at tage over efter hende.

- Det gik et sæt igennem mig. Jeg synes, det lød enormt spændende, og derfra har Pia (Ullehus, red.) og jeg brugt det seneste år på at få detaljerne på plads og lægge en god plan for fremtiden, fortæller Mikkel Schrøder, der ud over titlen som revydirektør også udgør ledelsen af revyen sammen med sin kone Christine Astrid, der er kunstnerisk leder og Jens Lorentzen, der er kommerciel chef.

Bange for at skifte adresse

Mikkel Schrøder fortæller, at han har gjort sig mange overvejelser om at skifte lokation og fremover opføre revyen på Svendborg Teater.

- Jeg har faktisk været ret bange for det skifte, for kan man det? Kan man tage Danmarks ældste sommerrevy og flytte den fra Rottefælden, arnestedet, flytte den væk derfra? Er det helligbrøde, spørger revydirektøren.

Forklaringen er ifølge Mikkel Schrøder, at der på grund af corona er kommet nogle ændrede adfærdsmønstre i befolkningen. Samtidig er der nogle tekniske udfordringer, blandt andet brandplaner, der gør, at man ikke kan blive på den gamle adresse.

- Derfor blev vi nødt til at lede efter et sted, hvor vi kunne komme hen og fremtidssikre revyen, og der er Svendborg Teater med de smukke, gamle teaterrum et virkelig stærkt aktiv, siger revydirektøren.

Corona gjorde udslaget

Pia Ullehus begyndte for tre år siden at overveje sin fremtid, fordi flere af hendes revykollegaer begyndte at stoppe.

Men da coronaen lukkede Danmark, begyndte tankerne for alvor at manifestere sig som en reel beslutning.

- Da coronaen kom, og jeg var sammen med mine børn om aftenen og i dagtimerne, oplevede jeg en anderledes sommer. Så tænkte jeg: Jeg tror, det er nu, jeg skal gøre det, fortæller Pia Ullehus, der siden sommeren 1992 hvert år har været optaget af Rottefælden.

- Jeg har ikke kunnet være sammen med mine børn, de måtte komme til mig. Jeg har ikke kunnet tage på sommerferie med mine børn og børnebørn, siger hun.

Pia Ullehus har det godt med at slippe tøjlerne og overlade dem til Mikkel Schrøder.

- Jeg er stensikker på, at det er den rigtige beslutning. Jeg har det godt med det, og jeg kan jo mærke, at mine skuldre er kommet helt herned. Jeg plejer at have sådan nogle skuldre, der sidder helt oppe under ørerne.

Holdet

Mikkel Schrøder er sammen med Christine Astrid den nye del af revyholdet, der også tæller Anne Herdorf og revylegenden Jan Schou, der kan fejre sit 50-års-jubilæum som revykunstner til næste år.

- Vi mener, det er et hold, der kan stå inde for traditionen, men som samtidig kan vise, hvordan vi gerne vil pege ind i fremtiden. Så for os var det meget nærligggende at sætte lige præcis det hold, og vi glæder os til at lege, siger Mikkel Schrøder.

