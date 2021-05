Se fynboernes egne billeder af uvejret på Sydfyn

Det gik særdeles voldsomt for sig, da Sydfyn fredag aften blev ramt af hvad DMI målte til at været et dobbelt skybrud med 32,6 millimeter nedbør på 30 minutter i Svendborg. I alt faldt der over 70 millimeter regn.

Det førte blandt andet til en lukning af Svendborgmotorvejen på grund af de voldsomme mængder vand på kørebanen, og ifølge SSG i tilfælde som disse arbejder for forsikringsselskaberne med at pumpe vand og sikre bygninger, er der kommet 70 anmeldelser om skader i forlængelse af vejrliget.