Se livekoncerten med Lasse Helner og hans band

Læg benene op, skænk dig noget koldt at drikke, og nyd denne minikoncert med Lasse Helner og band. Koncerten bliver sendt klokken 19.55 direkte fra Kulturpaladset på havnen i Svendborg, et mikro-spillested, som Lasse selv har været med til at starte op.

Signe Ryge fra TV 2 Fyn Event er vært, og undervejs kan du stille spørgsmål direkte til Lasse Helner via kommentarsporet på TV 2 Fyns facebookside. -Men du er naturligvis også velkommen til bare at nyde musikken.

Sangene, som Lasse Helner spiller, stammer alle fra hans nye album, der netop er udkommet i dag. "Over the Hill- Still Got the Thrill" hedder det. Han betegner det selv om et album, der gør status over hans lange karriere.

Se koncerten her klokken 19.55- cirka 20.30