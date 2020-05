Sejl sammen hver for sig: Fynsk skippers initiativ har bredt sig til hele verden

Et samspil mellem gamle skibstraditioner og nye digitale muligheder fik lørdag morgen vind i sejlene.

Projektet hedder Traditional Sailing Day og opfordrer alle traditionelle skibe til at tage ud på vandet og dele det på de sociale medier.

Det sker på initiativ af Jakob Jensen, skipper på tremastskonnerten Fulton af Marstal, der selv lagde fra land i Svendborg Havn.

- Vi havde håbet, at vi kunne få lov til at åbne for lejrskoler og de unge, vi plejer at have ude at sejle, men da det ikke kunne lade sig gøre, er det en måde at tænde et lys og sige, at vi stadig er her, siger han til TV 2/Fyn.

Overvældende

Til en start var ambitionen, at dagen ville være en succes, hvis blot ti skibe havde lyst til at deltage. Men alene i Danmark har 60 skibe valgt at bakke op om initiativet, fortæller Jakob Jensen.

- Så det er overvælende, og vi håber, at rigtig mange også vil gå ind og se på de sociale medier, hvor skibene befinder sig, og så kan de tage ud og finde dem, siger han.

Skipperen håber ligeledes, at folk, der ikke sejler, men er ude for at kigge på skibene, vil bidrage med billeder.

Håber på årlig begivenhed

I skrivende stund er der lige under 1.050 medlemmer i Facebook-gruppen Traditional Sailing Day. Og det er ikke kun de danskere sejlere, der har haft lyst til at deltage.

Initiativet har også bredt sig til Holland, Norge, Sverige, Storbritannien, Australien og USA, som har delt billeder på gruppen.

Med den store opbakning som dagen har mødt, håber skipperen, at det kan blive en tilbagevendende, årlig begivenhed.