Ny maritim uddannelse: Skal tiltrække kvinder

De små færgeruter i Danmark kan i fremtiden få svært ved at tiltrække arbejdskraft til de små færger i Danmark - heriblandt færgeførere. Sådan lyder det i en mail til TV 2/Fyn fra Uddannelses- og Forskningsudvalgets formand Bjørn Brandenborg (S). På Fyn er det blandt andet færgerne til og fra Ærø og Als.

Det har nu fået Marstal Navigationsskole, Færgesekretariatet og Søfartstyrelsen til at udarbejde et forslag om en uddannelse, som er målrettet til færgefart i de danske farvande. Nu er den nye uddannelse en realitet, og det glæder rektor ved Marstal Navigationsskole Helle Poulsen.

- Vi får en ny uddannelse i huset, hvor vi møder nogle andre mennesker, end dem vi er vant til. Nogen som vælger færgefarten. Vi glæder os, vi er klar til at komme i gang, og det har vi været længe, fortæller rektoren.

Uddannelsen skal nu køre som et forsøg i to år, og den skal appellere til unge, som gerne vil arbejde i de danske farvande. Uddannelsen vil have en varighed på et år hvoraf seks måneder er praktik, og modsat ved uddannelse til for eksempel kystskipper, kræves det ikke, at man har sejlet i internationale farvande.

Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) er også glad for, at navigationsskolen nu kan tilbyde endnu en uddannelse. Ifølge borgmesteren mistede skolen nemlig en tredjedel af eleverne til skibsføreruddannelsen, da der startede et hold op i Frederikshavn i Nordjylland.

- Jeg er rigtig glad for, at navigationsskolen får den uddannelse. Det er til gavn for erhvervet, som mangler søfolk til at bemande de små skibe Det er også en mulighed for, at vi kan tiltrække flere kvinder til erhvervet, lyder det fra Ole Wej Petersen.

Skal tiltrække kvinder

Med den korte uddannelse og uden krav om international erfaring, forventer man at kunne tiltrække flere kvinder. Især med udsigten til at arbejde nær hjemmet og ikke være væk i flere måneder.

- Det kan godt være, at man vil have en karriere til søs, men ikke kan se sig selv på de store have og væk fra familien, forklarer Helle Poulsen.

Fra Ole Wej Petersen lyder det også, at den nye uddannelse passer godt til kvinders præferencer:

- Det er jo kvinderne, der føder børnene, og de vil jo gerne være i nærheden af deres børn. Mændene har måske lidt bedre mulighed for at være væk fra hjemmet i flere måneder. Så det vil være en mulighed for kvinder at bruge det her som karriere, hvis man gerne vil være til søs.

Karoline Hansen læser på kystskipper-uddannelsen på Marstal Navigationsskole, og hun mener også, at udsigten til arbejde tættere på hjem kan tiltrække flere kvinder.

- Det er jo ikke så tiltalende for kvinder, at de skal sejle langfart. Man bliver lidt presset, når man vil stifte familie, for så skal man jo i land i måske tre år. Så jeg synes, at det er et rigtigt godt alternativ at kunne sejle øfærgerne. Der kan man jo næsten få et 08-16 job, fortæller Karoline Hansen.

Grøn uddannelse

På uddannelsen vil man undervises i de nyeste grønne teknologier.

- Ud over den normale undervisning til navigatør vil de studerende få undervisning i de nyeste grønne teknologier, så de bliver godt rustet til at sejle fremtidens el-færger, forklarer formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget Bjørn Brandenborg (S) i en mail til TV 2/Fyn.

Der er allerede elfærger i drift i farvandet omkring Ærø. I dag sejler el-færgen Ellen mellem Søby og Fynshav, og mellem Marstal og Rudkøbing sejler hybridfærgen ÆrøXpressen, som er en hybridfærge delvist drevet af batterier.

Færgen Ellen er 100 procent drevet af elektricitet, og den sejler dagligt mellem Ærø og Als. Foto: TV SYD

De fremtidige færgeførere vil på uddannelsen også modtage undervisning i blandt andet turistservice, drift og vedligeholdelse af færgerne.

Adgangskravet til uddannelsen er en bestået afgangseksamen fra 9. eller 10. klasse, og at man er fyldt 25 år.

Marstal Navigationsskole håber at tiltrække studerende med udsigten til at kunne arbejde i nærområde ikke være nødt til at være væk hjemmefra i flere måneder på interenationale farvande, som kystskipper-uddannelsen kræver.