Seminarium på Sydfyn: UCL drøfter planer med kommunen

Der blev tændt lys i øjnene på dem, der drømmer om en læreruddannelse på Sydfyn, da statsminister Mette Frederiksen (S) 1. januar holdt sin nytårstale, og her luftede planerne om at etablere flere uddannelser i de mindre byer.

Og det er ikke kun statsministeren, der går med planer om at etablere en sydfynsk læreruddannelse igen. University College Lillebælt, der blandt andet udbyder læreruddannelserne, har haft konkrete drøftelser med Svendborg Kommune om at etablere en sydfynsk læreruddannelse, fortæller formanden for UCL's bestyrelse, Poul Erik Madsen.

- Vi har været i dialog med Svendborg Kommune om, om der kan findes en løsning om at placere en læreruddannelse i Svendborg. Vi har drøftet mulighederne med Svendborg Kommune, siger Poul Erik Madsen.

Læs også Skårup vil have seminariet tilbage: - I dag er det kun kirken, der er gang i

Ny uddannelse skal være bæredygtig

I 2011 blev seminariet i Skårup lukket efter at have eksisteret i mere end 200 år, men drømmen om en læreruddannelse har længe levet på Sydfyn. Ifølge UCL's formand bliver der arbejdet konkret med tankerne om at etablere en læreruddannelse, og det altafgørende er, at det bliver en bæredygtig uddannelse.

- Det, der er meget afgørende er, at vi skal finde en model, der er bæredygtig. Bæredygtighed handler ikke bare om økonomi, men i høj grad om at finde en model, så vi kan sikre et solidt fagligt niveau. Det kunne eksempelvis være ved at kombinere uddannelse i Svendborg med, at man også skal tage moduler i Odense, siger Poul Erik Madsen.

- Vi har været i dialog med Svendborg Kommune om, om der kan findes en løsning om at placere en læreruddannelse i Svendborg Poul Erik Madsen, formand for University College Lillebælt

Der skal penge til

Selvom statsministeren i sin nytårstale åbnede for planer om flere uddannelser i de mindre byer, så skal der også penge med de gode tanker, mener Poul Erik Madsen.

- Vi kommer ikke længere med planerne, inden vi ser nogle tydelige markeringer fra regeringen om, hvad det er den vil. Man skal fra politisk hold stille nogle ekstra midler til rådighed, og det ved vi ikke noget om endnu. Men vi fortsætter drøftelserne med Svendborg Kommune, så vi kan være langt i vores overvejelser, når vi ser, hvad politikerne ønsker, siger Poul Erik Madsen.

Læs også Efter nytårstale: Drømmen om et sydfynsk lærerseminarium lever

Bredt ønske om uddannelser i små byer

Tankerne om flere decentrale ønsker er ikke kun formuleret i statsministerens nytårstale. Ønsket om at etablere flere decentrale uddannelser fremgår også af det såkaldte forståelsespapir, som ligger til grund for regeringsdannelse i juni 2019.

- Min vurdering er, at der er et bredt ønske i Folketinget om, at der er etableres flere decentrale uddannelser. Set i det lys har jeg en forventning om, at hvis ellers der stilles ressourcer til rådighed, så er en lærerudddannelse i Svendborg absolut en mulighed.

I Svendborg bekræfter borgmester Bo Hansen (S), at der er drøftelser mellem kommunen og UCL.

- Det er jeg rigtig glad for, og det er et stykke arbejde, der har stået på igennem noget tid. I 203 år var der et seminarum i Skårup, så det er en del af det sydfynske dna. Vi vil rigtig gerne være en uddannelsesby og tiltrække mellemlange uddannelser, siger Bo Hansen.

Borgmesteren mener også, at en læreruddannelse på Sydfyn vil betyde, at flere mennesker på Sydfyn vil tage en uddannelse.

- Reelt set går der nogle mennesker på Sydfyn, som ikke får en læreruddannelse, fordi der er for langt til Odense. Det kan være den enlige mor på Langeland, som ikke lige tager til Odense, fordi der er for langt, som nu vil få muligheden, siger Bo Hansen.

Tidligst i 2022

Selvom der altså er konkrete drøftelser om en læreruddannelse på Sydfyn, så er der stadig et stykke vej til, at de første studerende kan sætte sig på skolebænken.

- En læreruddannelse er en kompliceret uddannelse, som man ikke lige trækker op af hatten, og det absolut tidligste man kan forestille sig en ny læreruddannelse i Svendborg er i august 2022, siger Poul Erik Madsen.