Skoleelever tilbage efter hårdt år: - Vi lærer ikke det samme

En anden af klassens elever, Theon Osther Jensen, siger, at han også har haft udfordringer.

Når ens klasselokale er det samme som ens værelse, så er det lokkende at lægge sig ned i stedet for at sidde med næsen i en bog.

- Der er ikke langt mellem min seng og at sidde op, så man kan hurtigt komme til at lægge sig, siger eleven.

Omskiftelige tider

Han påpeger også, at selvom han er glad for at være tilbage en del af tiden, så er det forvirrende, at man hele tiden skifter.

Den ene uge er de store skoleelever nemlig på skolen, og den næste uge skal de være hjemme.

Klassens lærer, Jannik Clausen Poulsen, siger, at alle udfordringerne taget i betragtning, så er eleverne gode til at klare det.

- Vi har været meget hjemme, så vi vil rigtig gerne afsted igen. Jeg er ikke blevet skolelærer for at sidde derhjemme, lyder det fra ham.