Snart begynder omfattende vejarbejde på fynsk bro

Efter sommerferien begynder Vejdirektoratet arbejdet med at reparere betonen på Svendborgsundbroen.

Svendborgsundbroen har knap 57 år bag sig siden indvielsen i 1966, og betonen trænger flere steder til en kærlig hånd for at kunne holde mange år endnu.

Derfor går Vejdirektoratet efter sommerferien i gang med at reparere betonen både udvendigt og indvendigt på brokassen, som bærer vejbaner og cykelstier, og det får konsekvenser for trafikken i form af afspærring og indsnævrede spor.

Det kommer også til at larme. En del af arbejdet med at reparere betonen på Svendborgsundbroen vil støje og være hørbart for en række af de omkringboende borgere.

Arbejdet fortsætter resten af året og ind i 2024.