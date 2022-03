Solgte narkotika på Snapchat: 29-årig kvinde idømt fem års fængsel

- Motivet er dunkelt

Derudover er kvinden også dømt for brandstiftelse på en bil i foråret 2021. Her er der tale om brand af en personvogn til 40.000 kroner, som hun antændte med benzin.

Her forklarer specialanklageren yderligere, at den 29-årige kvinde selv endte med at blive skadet, da hun antændte bilen.

- Motivet er dunkelt, og hendes forklaring var, at det var på foranledning af en person, der presser hende, siger Klaus Lauridsen.