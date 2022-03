Firma anker dom mod Odense Havn: - Det strider mod vores retsfølelse

Der er årelange gnidninger mellem Odense Havn og speditionsfirmaet Blue Water Shipping.

I februar blev en principiel sag mellem de to parter afgjort i Sø- og Handelsretten. Her blev Odense Havn fundet skyldig for at have overtrådt havneloven ved blandt andet at have udført ulovlig havnerelateret operatørvirksomhed.