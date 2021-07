Sommerferie standser ikke sygeplejerskerne: - Vi strejker for hr. og fru Danmark

Lørdag er det 14 dage siden, at godt 350 fynske sygeplejersker smed den hvide kittel og iførte sig en rød t-shirt med skriften "Lønløftet - vi er mere værd".

Mens det for patienter med udskudte aftaler på landets sygehuse formentlig er helt tydeligt, at en strejke er i gang, kan det være svære for andre, nu hvor sommerferieplaner og EM pludselig konkurrerer om opmærksomheden.

- Det er derfor, vi gør opmærksom på os selv. Vi vil rigtig gerne have befolkningens opbakning, for det er også for befolkningen, at vi strejker, siger Betina Iroisch Kristensen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på OUH.