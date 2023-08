Sommerrevy søger penge: - Jeg havde da helst undgået det

Danmarks ældste sommerrevy, Svendborg Sommerrevy Rottefælden, beder om økonomisk støtte fra Svendborg Kommune.

Efter en sæson præget af inflation og ændrede forbrugsmønstre efter corona, er landets ældste revy nu så økonomisk pressede, at de har søgt om støtte.

- Jeg synes ikke, at det er sjovt, og heldigvis vil det være en engangsting, fordi vi har gjort nogle tiltag og lagt nogle budgetter, som gør, at vi i fremtiden kan drifte og kan eksistere, siger Mikkel Schrøder, der er direktør for Svendborg Sommerrevy Rottefælden, til TV 2 Fyn.

Direktøren frygter, at det bliver hårdt, hvis ikke de får hjælp udefra.

- Men vi bliver nødt til at skære lidt og gøre nogle ting, men når vi prisætter og går ud og udbyder noget, så kan vi simpelthen ikke spå om, hvordan fremtiden ser ud, og derfor har vi kun det her valg nu.

- Jeg havde da helst undgået det.



Økonomiudvalget skal mandag drøfte, om de skal støtte sommerrevyen, enten i form af et fast årligt bidrag på 100.000 kroner, eller et akut beløb grundet den aktuelle situation, lyder det.