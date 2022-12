Vil have endnu flere solceller og kæmpe vindmøller: - Det kan ikke nytte noget, at vi læner os tilbage

145 hektar - eller 204 fodboldbaner - med solceller. Og seks enorme vindmøller.



Det størrelsen på området, der skal dækkes af solceller i Svendborg Kommune, hvis Plan- og Lokalsamfundsudvalget tirsdag stemmer for en udvidelse af rammen for vind- og solenergi, der også tæller seks nye vindmøller, på 150 meter.

Det synes venstremand og medlem af udvalget, Per Nykjær Nielsen, er en rigtig god idé.

- Jeg håber, at det vil være muligt, at vi kan finde nogle steder, hvor det kan lade sig gøre.

For Flemming Madsen (S), der også er medlem af Plan- og Lokaludvalget, handler det om at være en del af den nationale linje.

- Vi vil gerne tage vores procentdel af, hvad der er behov for på landsplan, siger han.

Med regeringens klimaplan, der blev fremlagt i sommers, skal den samlede produktion af grøn energi firdobles og en stor del af ansvaret for det kommer til at ligge ved kommunerne.

Svært placeringsarbejde

Hvor der helt præcist kan findes plads til både vindmøller og solcelleanlæg i Svendborg er ikke fastlagt endnu.

Kommunen ligger inde med ansøgninger på over 700 hektar jord, der gerne må bruges til solcelleanlæg, men når vindmøllerne skal placeres, så bliver arbejdet lidt sværere.

Vindmøller skal nemlig helst placeres i klynger af mindst tre, og nærmeste nabo må ikke befinde sig i en radius af tre gange vindmøllens højde.

På grund af de forudsætninger er der på nuværende tidspunkt kun fem steder i Svendborg Kommune, som er egnede til, at der kan stå vindmøller. De steder findes omkring Broholm, Tved, Skjoldsmose, ved motorvejen mod Odense og på Tåsinge.

Og selvom der er nedsat stramme regler for placeringen, så er Flemming Madsen sikker på, at der stadig vil komme protester ved opførelsen.

- Hvis man spørger folk, så vil de alle sammen have grøn energi. Men vi er vant til, at borgerne ikke vil have det i baghaven. Uanset om man snakker vind eller sol, så er der protester, siger Flemming Madsen.

Vil du da gerne have en vindmølle i baghaven?

- Det har jeg ikke noget imod. Jeg vil hellere have en vindmølle end solceller i baghaven.

- Jeg synes principielt, at solceller ikke skal opføres på frugtbar jord, hvor man kan dyrke jorden, eller hvor der kan være fri og vild natur. Personligt vil jeg derfor helst have vindmøller, siger han.

Vil have endnu flere solceller

Det er Peter Nykjær Nielsen ikke enig i. Hvis det var op til Venstre, så kom der, ifølge ham, 300 hektar solcelleanlæg i Svendborg, så kommunen kunne blive helt selvforsynende.

- Solceller er en uskyldig energiform.

- Jeg kan godt forstå, at hvis man bor i udkanten af et byområde, og man altid har set ud på en mark, og den pludselig bliver til en glinsende solcellepark, så er det træls. Men der skal skelnes mellem at blive nabo til en stor vindturbine kontra en solcellepark.

- Solcelleparker larmer ikke, og der bliver ofte bygget en tre til fire meter høj mur omkring, så når man så kører forbi, så lægger man slet ikke mærke til, at de er der, siger han.

Han mener dog, at vindmøllerne godt kunne stå langs motorvejen, hvor der i forvejen er støj fra bilerne.