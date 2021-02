Voldsom rift om huse på Fyn: - Jeg havde ikke regnet med, at det gik så stærkt

Papirerne er underskrevet og flyttekasserne pakket i Lisette Hornemanns hus i Svendborg. Det skrifter nemlig snart ejer, efter at være blevet solgt på rekordtid.

- Jeg havde håbet på, at det gik stærkt, men jeg havde ikke regnet med, at det gik så stærkt, siger hun, efter køber stod parat inden for den første uge.

Normalt betyder økonomisk krise og stigende arbejdsløshed en lavere omsætning på boligmarkedet og faldende priser.

Men det er gået den stik modsatte vej under coronakrisen. Og det nyder sælgerne godt af i øjeblikket.

- Det betyder jo, at jeg har lidt ekstra penge med herfra i forhold til, da jeg kom, siger Lisette Hornemann, der havde fire fremvisninger indenfor en uge.

Ikke nok boliger til køberne

Hvis det skal blive ved, skal vi have nogle flere, der gerne vil sælge deres ejendom. Efterspørgslen er til det, men husene er der simpelthen ikke Martin Nøhr, ejendomsmægler, EDC

Det betyder også, at de skal løbe stærkt hos byens lokale EDC-mæglere. Her skete den hurtigste handel samme dag, som huset var sat til salg.

Ifølge ejendomsmægler Martin Nøhr ryger boligerne med sådan en fart, at de har været nødt til at lave en tavle, hvor de streger husene ud, så snart de er solgt.

- Det går så stærkt, at vi er nødt til at have et meget basalt og enkelt overblik, siger han.

Antallet af bolighandler er betydeligt større end i de foregående år. Det har betydet, at udbuddet af boliger til salg nu er tæt på det laveste niveau nogensinde.

- Vi kan godt følge med, men det går alligevel så stærkt, at vi ikke når at få de huse sat til salg, som vi faktisk kan sælge, siger Martin Nøhr.

- Hvis det skal blive ved, skal vi have nogle flere, der gerne vil sælge deres ejendom. Efterspørgslen er til det, men husene er der simpelthen ikke.

Bolighandler betyder overskud hos banken

De mange handler viser sig også hos bankerne, hvor coronakrisen heller ikke har haft den frygtede negative effekt.

Som den tredje af de fynske pengeinstitutter kom Fynske Bank torsdag med et regnskab, som viste overskud - trods coronakrisen.

En af forklaringerne er, at bankerne i øjeblikket tjener store penge på boliglån.

- Man kan sige det enkelt: Jo flere handler, des mere omsætning. Det er ligesom ude i en detailbutik, siger Petter Blondeau, administrerende direktør i Fynske Bank Svendborg.