27-årig fløjspiller tvunget til at indstille karrieren

Hvad der skulle have været det store comeback til tophåndbold og en tid uden skader, ender nu som det stik modsatte for 27-årige Anne Mette Pedersen, der til sommer indstiller sin karriere.

I en pressemeddelelse fra Odense Håndbold oplyser klubben, at den tidligere landsholdsspiller har opgivet håbet om at vende tilbage efter flere år med for hård genoptræning og for lidt tid på halgulvet.

- Hele efteråret har jeg kæmpet for at komme tilbage på banen, men mellem jul og nytår gik det galt igen. Derfor føler jeg ikke jeg har et valg mere. Min krop fortæller mig, at jeg skal stoppe nu, udtaler Anne Mette Pedersen.

Endnu en skade i samme knæ

For et år siden spillede højrefløjen for Herning-Ikast, hvor hun netop på dette tidspunkt af året vendte tilbage fra en flere måneder lang skadespause, efter hun i november 2018 gennemgik en operation omkring menisken.

Før denne sæson skiftede hun så til Odense Håndbold, men hun nåede aldrig at vise sig frem.

- Jeg blev skadet, før det hele næsten var begyndt. Endnu en skade i samme knæ. Jeg må desværre indse og prøve at acceptere, at min krop ikke kan spille håndbold på topplan mere. Det er sindssygt svært at vælge den sport, det liv og den hverdag fra, men jeg kan og vil ikke udsætte mit knæ for mere, tilføjer Pedersen.

Odense kede af det på spillerens vegne

Fløjspilleren spillede først i FCM Håndbold fra 2009 til 2012, inden hun drog videre til Ringkøbing Håndbold. Herefter var hun en tur forbi København Håndbold, inden hun vendte tilbage til sin barndomsklub, der havde skiftet navn til Herning-Ikast.

Endestationen, Odense Håndbold, ærgrer sig dog over, de aldrig fik glæde af kvaliteterne hos Anne Mette Pedersen.

- Vi er kede af det på Anne Mettes vegne, da det naturligvis har været en svær beslutning for hende at tage. Selvom det ikke blev til nogen kampe i den orange trøje, har hun bidraget positivt til holdet, siger administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen.

I pressemeddelelsen fra Odense oplyses det desuden, at Susanne Madsen ikke får forlænget sin kontrakt og dermed stopper i klubben efter sæsonen.