Axelsen besejrer sensation og er i OL-finalen

For første gang i karrieren skal Viktor Axelsen spille finale ved De Olympiske Lege.

Men det var ikke uden problemer, at den danske stjernespiller søndag kunne indløse billet til guldkampen. For i semifinalen ventede verdens nummer 58, Kevin Cordon fra Guatemala, der er turneringens helt store overraskelse, og han formåede længe at presse Axelsen.

Viktor Axelsen- Kevin Cordon

1. sæt: 21-18

2. sæt: 21-11





Finalepladsen betyder, at Viktor Axelsen nu er sikker på at vinde enten guld eller sølv ved legene i Tokyo. Det vil blive danskerens anden OL-medalje, efter han fik bronze i Rio i 2016.

I finalen skal Viktor Axelsen møde vinderen af kampen mellem den forsvarende OL-guldvinder, Chen Long, og indonesiske Anthony Ginging, der i kvartfinalen slog Anders Antonsen ud.

Bekymrende start

Trods rollen som underdog viste Kevin Cordon fra starten af kampen, han bestemt ikke havde planer om at lægge sig på forhånd. Noget overraskende bragte han sig foran 6-3, mens Axelsen lige skulle bruge nogle dueller på at indstille sigtekornet og skarpheden.

De efterfølgende syv dueller gav da også seks danske point, og så var scenen ligesom sat. Ved opholdet havde Axelsen bragt sig foran 11-8, mens et højt brøl signalerede, at han var tændt og i gang.