Videoanalyse skal hjælpe Axelsen mod olympisk favoritdræber

Søndag står han over for Viktor Axelsen i semifinalen, og lige nu er videoklip af Cordons styrker og svagheder i gang med at blive gennemanalyseret. Det fortæller landstræner Kenneth Jonassen.

- Vi vidste allerede tidligt, at det kunne være en spiller, vi ville ramle ind i, da han begyndte at vise sig frem.

- Vi har derfor et ok kendskab til ham, og han er nu i gang med at blive afdækket, siger landstræneren.

Internationalt bemærket i 2011

Kenneth Jonassen fortæller, at Kevin Cordón første gang gjorde sig internationalt bemærket til VM i 2011, da han dengang slog den nuværende olympiske mester, kineseren Chen Long.

- Derefter har han været mere eller mindre væk. Jeg kender ikke grunden, siger landstræneren.

Til OL i Tokyo kom spilleren fra Guatemala igen i fokus, da han slog verdensranglistens nummer ni, Angus Ng Ka Long fra Hongkong, i det indledende gruppespil.

- Når Cordon er i den her form, så er hans potentiale exceptionelt højt. Han har måske det bedste angrebsrepertoire overhovedet, han spiller afslappet og går uimponeret til værks med stor gejst, siger Jonassen.

Landstræneren var til stede i badmintonhallen, da Kevin Cordón lørdag slog en sydkoreaner og spillede sig i semifinalen.