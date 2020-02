Axelsen er dansk mester efter magtdemonstration

Udfaldet af DM-finalen i herresingle blev som forventet.

Viktor Axelsen, der er nummer 3 på verdensranglisten, slog verdens nummer 36, Hans-Kristian Solberg Vittinghus, der måtte trække sig med en lårskade bagud 9-18 i andet sæt.

Axelsen havde vundet første sæt 21-11.

Det er anden gang, den 26-årige fynbo sikrer sig titlen som danmarksmester. Første gang var i 2014, hvor han også besejrede Vittinghus i finalen.

Hårdt kæmpende modstander

Viktor Axelsen ligger i tung træning i øjeblikket frem mod All England i midten af marts, men det har ikke forhindret ham i at spille overbevisende ved DM.

Også i guldkampen foldede han sig ud.

Efter en lige åbning på første sæt gik Axelsen fra 11-9 til 19-9 mod en hårdt kæmpende Vittinghus, der bare ikke kunne få bolden ned på sin modstander.

Sættet sluttede med to point til hver.

Lårskade forkortede kampen

I andet sæt bragte Hans-Kristian Solberg Vittinghus sig på 3-3 efter en fremragende - vel nok kampens bedste - duel. Senere blev det 5-5, inden Axelsen igen stak af.

Bagud 9-16 måtte Vittinghus have en bandage rundt om sit højre lår, og netop den lårskade gjorde, at han ikke var i stand til at spille kampen til ende.

Ved stillingen 18-9 til Axelsen i andet sæt mødtes de to spillere ved nettet og sagde tak for kampen til hinanden.

Få minutter senere kunne Viktor Axelsen træde op på det øverste trin på podiet til hyldest fra de fremmødte tilskuere i arenaen i Aarhus.

