Eriksen blev mødt af jubel, da han hilste på Inter-fans under lægetjek

Det kan ikke vare længe, før Christian Eriksens skifte til Inter bliver en realitet.

Mandag formiddag landede den danske landsholdsspiller i den lille lufthavn Linate i Milano.

Ankomsten kunne dog ikke holdes hemmelig for medier og fans, som var mødt op for at filme danskeren. Det viser en video, som en privatperson optog og lagde ud på Twitter.

Eriksen bliver spurgt, om han er glad for at være her, hvortil han svarer "ja, selvfølgelig".

Ved 11-tiden var Eriksen til det obligatoriske lægetjek ved Palazzo CONI i Milano, og her var omkring 150 Inter-fans mødt op.

Jublen var stor, da han kom hen til et åbent vindue og hilste på fansene.

Christian Eriksen laver en selfievideo med de Inter-fans, der var mødt op til hans lægetjek i Milano. Foto: Matteo Bazzi / Ritzau Scanpix

Kontraktudløb til sommer

Den offentlige kobling mellem Inter og Eriksen begyndte i begyndelsen af januar. Siden har det nærmest været et spørgsmål om tid, før Tottenham og Inter kunne blive enige om en aftale.

Christian Eriksens seneste kamp for Tottenham var i sejren over Norwich 22. januar, hvor han fik 28 minutter på banen.

Han har kontraktudløb til sommer.

Den 27-årige dansker har spillet i Tottenham siden 2013, hvor det er blevet til 51 mål i 225 kampe. Inden da spillede han tre sæsoner i Ajax.