GOG har fundet Jakobsens afløser

Den nu 25-årige Jerry Tollbring er noteret for 71 landskampe for Sverige. Han har spillet i Bundesliga-klubben Rhein-Neckar Löwen siden 2017, og faktisk løb hans aftale frem til 2023.

- Jeg vil gerne takke Rhein-Neckar Löwen, som satte sin lid til mig og hentede mig til verdens stærkeste liga, da jeg var en ung spiller. Nu føler jeg, det er tid til at prøve noget nyt, siger Tollbring til Rhein-Neckars hjemmeside.

Listen med profiler vokser

Til TV 2 SPORT fortæller Tollbring, at han med skiftet håber på lidt mere spilletid, end det er blevet til i Bundesligaen.

- Det bliver fedt at prøve at spille i den danske liga, og GOG virker som god klub, der spiller noget sjovt håndbold under en god træner. Der er mange unge spillere, så jeg håber, jeg kan komme til at bidrage med en masse, siger Tollbring til TV 2 SPORT.