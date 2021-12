De ti største fynske øjeblikke med Lars Høgh

I returkampen på Bernabéu sørgede OB-målmanden for at holde buret rent, og da OB scorede to gange - den sidste i overtiden - blev mægtige Real Madrid sensationelt slået ud af OB.

- Kampen i Madrid var noget speciel, da vi vandt 2-0. I så mange år havde vi været lige ved og tæt på at slå Arsenal (UEFA Cup-kamp i 1993, red.). Det blev ikke rigtig til noget. At tage derned og slå Real Madrid, og hvor jeg får en lille hovedrolle i det, fordi jeg stod en god kamp dernede. Det hele gik op i en højere enhed, fortalte Lars Høgh senere.

- Specielt fordi det var for min klub. Havde det været en landskamp, tror jeg ikke, det havde betydet det samme for mig. Det er, fordi det er OB, og vi i så mange år har søgt succesen internationalt, og så lykkedes det, da alle mindst havde ventet det.

VM i Mexico (sommeren 1986)

Den 19. maj 1983 fik Lars Høgh sin debut på landsholdet i en OL-kvalifikationskamp mod Norge, men det var sparsomt med landskampe, og han var langt fra fast mand i landsholdslejren. Tværtimod.

Da Lars Høgh blev udtaget til sin første slutrunde, var det på den sidste plads i truppen til VM i Mexico. Inden VM-slutrunden havde han kun været på banen i to OL-kvalifikationskampe samt en venskabskamp, men det ændrede sig.

- Mexico i ‘86 var en fantastisk oplevelse. At komme med som allersidste udtagne mand ud af 22 lige for næsen af Peter Schmeichel, og så ovenikøbet som tredjemålmand at komme til at stå to kampe ved et VM, fortalte Lars Høgh.