Alle studser over episode med Eriksen

Og i Skotland, Belgien og sågar i footballglade USA skriver de om soccer-situationen, hvor Williams så ud til at forbarme sig, da han så, hvem der havde væltet ham omkuld.

"Selv rivalerne vil kramme ham" og "genial reaktion fra modstanderen" skriver de forskellige medier blandt andet om situationen, hvor Williams "rasende greb fat i modstander og indså, at det var Christian Eriksen".



- Det var genialt, sagde den tidligere Manchester City-spiller Micah Richards undervejs på BBC Radio 5 Live, for situationen bliver naturligvis også vendt i England.

- Williams’ reaktion var fantastisk. ”Det er Eriksen. Jeg kan ikke være sur på Eriksen”.

Eriksen: Ville han "slåsse eller kramme"?

Det var lige netop sådan, det så ud. Williams virkede tydeligt irriteret over at blive stoppet, indtil han lagde mærke til, at han lå sammen med Christian Eriksen, der startede inde i en professionel fodboldkamp for første gang, siden han fik hjertestop under Danmarks EM-premiere mod Finland i sommeren 2021.

Og lige så spøjst det så ud, lige så spøjst var det at ligge der, fortæller Christian Eriksen til TV3 Sport.