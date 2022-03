Christian Eriksen starter inde for Brentford i bundbrag

Efter længere tid med dårlige resultater er Brentford blevet suget ind i bundkampen, hvor en god håndfuld klubber kæmper for at redde sig.

Oprykkerklubben har i de seneste otte kampe blot fået point et point i udbytte. Det betyder, at klubben nu befinder sig tre point over nedrykningsstregen. Med til historien hører det, at Brentford har spillet flere kampe end de øvrige konkurrenter i bunden.

Norwich ligger inden lørdagens kamp sidst i Premier League med 17 point efter 26 kampe. Kanariefuglene har fem point op til redning.

Hele fem danskere er nemlig at finde på udskiftningsbænken.