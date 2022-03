Eriksen er med til at bremse skidt stime for Brentford

Eriksen grinte af situationen, der nok ikke ville have udspillet sig på samme måde, hvis ikke han sidste sommer under Danmarks EM-kamp mod Finland var blevet ramt af et hjertestop.

Dommer Anthony Taylor, som også dømte Danmarks kamp mod Finland sidste sommer, uddelte et gult kort til Eriksen for episoden med Williams.

Afgjort på to straffespark

Kampen blev afgjort på to straffespark på fem minutter i starten af anden halvleg.

Et højt løftet ben af Norwich-stopperen Benjamin Gibson udløste det første straffespark, som Ivan Toney udnyttede usvigeligt sikkert efter 52 minutter.

Angriberen scorede også fra pletten til 3-0 fem minutter senere, og så var kampen reelt uden spænding.