Dødsbilist gik på kro, kørte tre ihjel og ligner eksemplet på en uhyggelig statistik

Klokken var omkring 20.30 søndag, og aftensolen lyste den nordfynske landevej op, da en Porsche Cayenne bragede op i en forankørende Citroën C4 i et kryds lidt udenfor Bogense.

Læs også Trafikdrab ved Bogense: Strid om penge har bremset nyt lyskryds

Sammenstødet var så voldsomt, at bagenden på C4'eren blev presset op i kabinen. Citroënen røg ud i rabatten og rullede om på taget. To personer mistede livet på stedet, mens den tredje passager i bilen døde mandag morgen af sine kvæstelser.

Føreren af Porschen, en 26-årig mand, stak af fra ulykkesstedet og tog hjem til sin kæreste, hvor han senere blev anholdt af politiet og sigtet for uagtsomt manddrab, for at flygte fra ulykken og for spirituskørsel.

På grund af den igangværende efterforskning kan Fyns Politi ikke oplyse, hvad mandens promille var, fortæller de til TV 2, men forløbet frem til ulykken giver et billede af, at han havde indtaget flere genstande, før han satte sig ind i sin bil og gassede op.

Weekend, sommer og ung chauffør

Typisk er der en række faktorer, der er i spil, når spirituskørsel resulterer i en ulykke, og hvis den 26-årige ender med at blive dømt for spirituskørsel i forbindelse med dødsulykken, passer han nærmest perfekt på Rådet for Sikker Trafiks profil af spiritusulykker.

Fakta om spritkørsel:

Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften eller nat. (Ulykken skete klokken 20.35 søndag aften)

De fleste spritulykker sker i forårs- og sommermåneder. (Ulykken skete 28. juni)

Der sker flest spritulykker på landet. (Ulykken skete på en landevej lidt uden for Bogense)

Der er flest unge og midaldrende spritbilister. (Den sigtede er 26 år)

Det er typisk bilister eller knallertkørere, der er involveret i spritulykker. (Den 26-årige kørte bil)

Eneste punkt på Rådet for Sikker Trafiks profil, hvor den 26-årige ikke passer ind, skulle han blive dømt, er, at der ofte er tale om eneulykker, hvor den spirituspåvirkede selv er offer.

Speederen i bund

Den 26-årige og hans ven havde brugt det meste af søndagen på værtshuset Røde Kro i Bogense, hvor de havde drukket øl. Hvor mange øl de indtog søndag, er de uenige om - og antallet af øl er ikke eneste punkt, hvor deres historie afviger fra hinandens.

Ifølge den 26-årige havde han fået to-tre øl. Hans ven mener, at den 26-årige havde drukket otte-ni øl i løbet af dagen.

Ifølge den 26-årige kørte han 120-130 kilometer i timen. Hans ven, der sad i bilen, har fortalt, at den 26-årige kørte 140-150 kilometer i timen.

Man må køre 80 kilometer i timen på danske landeveje. Politiet har sigtet den 26-årige for at køre mindst 130 kilometer i timen.

- Pludselig sagde det bum, har vennen fortalt politiet om sammenstødet med Citroënen.

Et stort problem

Ifølge Rigspolitiets Nationale Færdselscenter er spritkørsel i løbet af sommeren et udbredt problem. Alene i juni og juli sidste år blev henholdsvis 551 og 719 personer sigtet for spirituskørsel. På en normal måned bliver 450 personer i gennemsnit sigtet.

- Det er et stort problem. Vi sigter også flere om sommeren, end vi gør om vinteren i forbindelse med julefrokoster. Folk tænker ikke over konsekvenserne. De tror, at de kan sætte sig ind bag rattet, selvom de har fået et par genstande, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter til TV 2.

En af årsagerne kan ifølge Jesper Hemmingsen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, være, at sommeren har det med at give anledning til spontant alkoholindtag.

- Om sommeren opstår der ofte uforudsete sammenkomster, hvor man for eksempel lige drikker et par øl med naboen og så kører ned og handler, siger han.

Kan ikke blive løst her og nu

For at komme den øgede spritkørsel om sommeren til livs holder politiet spritkontroller i løbet af sommeren. Det skal være med til at gøre folk opmærksomme på, at alkoholindtag og bilkørsel er en dårlig kombination - også når vejret er godt, fortæller Christian Bertelsen til TV 2.

- Det her problem bliver ikke løst her og nu. Det kommer til at tage tid at løse det. Men vi ved fra vores kontroller i forbindelse med julefrokoster, at folk har forstået, at de skal lade bilen stå. Nu skal folk lære også at gøre det om sommeren, siger han.

I løbet af de seneste ti år har 38 personer mistet livet i forbindelse med en spiritusulykke i Danmark. Det svarer til cirka en femtedel af alle dødsulykker i trafikken.

Mandag blev den 26-årige mand varetægtsfængslet i fire uger – en kendelse han har kæret til landsretten.