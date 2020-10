Efteråret er en travl sæson for skovens dyr

Efteråret er for alvor sat ind, og det skaber travlhed blandt skovens dyr. Hvor vi mennesker har en tendens til at sætte tempoet ned, når løvet gulnes, er der stor aktivitet blandt dyrene.

For dyrene er slutspurten inden vinteren et spørgsmål om liv eller død.

- Vinteren kan være hård og streng, og kulden tærer på mange dyr. Derfor er det vigtigt at have et depot af mad, så man har masser af forsyninger. Hvis dyrene ikke får samlet nok forråd, går de simpelthen hen og dør af sult, fortæller Emil Sanderhoff, der er naturvejleder ved Naturama i Svendborg.

Maden giver dyrene den energi, der skal til for at modstå kulden og overleve de kommende måneder.

Det første dyr, der falder de fleste ind, når det drejer sig om vinterforråd, er egernet. Og dem er der også fuld gang i den sydfynske natur, hvor Emil Sanderhoff viser rundt.

På Fyn er egernene sorte. Foto: TV 2

- Vinteren kommer lige om lidt, og hvis de skal have en chance for at overleve, er det vigtigt for dem at gemme noget af al den her mad, der er her lige nu. Gør de det, har de bedre chancer for at komme helskindet gennem vinteren, siger naturvejlederen, mens han udpeger de sorte egern rundt omkring i træerne.

Forråd på sidebenene

For andre dyr sidder forrådskammeret på sidebenene. Overalt ligger halvspiste æbler med tydelige hakkemærker fra spidse næb.

- Det er solsorten, der har været på spil her. Den samler ikke forråd, så den skal nå at spise sig tyk, inden vinteren, forklarer Emil Sanderhoff.

Emil Sanderhoffs ilder er tam. Den kan løbe rundt i skovbunden, men kommer altid tilbage, når den har været ude. Foto: TV 2

En af de – set fra menneskelig synsvinkel – mere brutale veje til at holde et vinterdepot med frisk kød, finder vi hos ilderen. Den spiser frøer og tudser, som den ikke kan finde om vinteren.

Derfor har ilderen udviklet metode, hvor den bider frøerne i nakken, så de bliver lamme. Og da frøer og tudser har et ekstremt lavt stofskifte, kan de holde sig i live i tre-fire måneder i ilderens forrådskammer.

- En ret makaber måde, lyder det fra Emil Sanderhoff.

For få uger siden var humlebiboet fuld af liv. Foto: TV 2

Ikke alle dyr skal klare sig gennem vinteren. Men artens overlevelse skal sikres.

Humlebier går snart til

Hos humlebierne var der for blot få uger siden masser af aktivitet i deres bo. Nu er der kun de sørgelige rester tilbage. Tre, fire humlebier, som snart går til.

- Det er ikke meningen, de skal overleve. Det er kun de store dronninger, som er fløjet ud og har gemt sig. De små arbejdere her går hen og dør, siger Emil Sanderhoff og viser, at der ikke er mere mad tilbage i humlebiboer:

- Prøv at se honningkrukkerne her. De er tomme. Det vil sige, at de dør af sult lige om lidt. De har ikke forråd til om vinteren.

Humlebiernes bo ligger nu tomt hen med døde og inaktive bier. Foto: TV 2

Forrådsindsamlingen fortsætter et stykke tid endnu, fortæller Emil Sanderhoff:

- Så længe dyrene kan søge mad ude i naturen, bliver de ved, så de er 100 procent sikre på, at de kan komme igennem vinteren.