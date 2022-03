Da Hannes kræft var væk, kom tankemylderet: Ny klinik udreder kræftpatienters senfølger

Smerter og psykiske senfølger

Tilbage i 2015 fik Hanne Kaibringer konstateret kræft i nederste del af spiserøret. Hun fik fjernet mavesækken og i stedet blev tarmen fastgjort til spiserøret. Meget smertefulde år fulgte med stort vægttab, blodpropper og indlæggelser. Indtil den rigtige smertelindrende medicin omsider blev fundet for to et halvt år siden. Men den ”gamle” Hanne er hun ikke længere.

- Jeg vil så gerne kunne fare mere rundt. Men jeg bliver hurtigt træt og skal blive bedre til at sige stop i tide, fortæller Hanne Kaibringer.

Hendes maveoperation betyder, at hun skal spise mange små måltider og spise meget langsomt for ikke at få smerter. For at få tilstrækkelig næring må hun hver nat tilføres næring og saltvand ved hjælp af drop.