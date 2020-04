Fynsk kromand frygtede konkurs - nu har han succes med takeaway

Mens coronavirussen covid-19 har skabt problemer for mange restauranter i storbyerne, har man flere steder i de mindre byer vendt krise til succes.

- Det her knækker jeg halsen på.

Det var Casper Andersens første tanke, da han i midten af marts hørte statsministerens besked om, at Danmark skulle lukke ned.

Han ejer Hotel Aarup Kro, hvor han de seneste fem år har arbejdet mellem 12-15 timer i døgnet for at holde liv i sin drøm.

En drøm, han nu frygtede skulle ende.

Men så galt er det heldigvis ikke gået for kroejeren, der valgte at følge et godt råd fra byens bankdirektør.

I stedet for at lukke kroen helt og spare udgifterne, lukkede Casper Andersen kun kroen for almindelige besøg og valgte i stedet at satse på mad ud af huset.

Og det har været en kæmpe succes, fortæller han.

- De seneste 14 dage har vi solgt 2.500 kuverter, hvor vi normalt kun sælger 200, fortæller Casper Andersen i "Go' morgen Danmark".

Flere bakker op i de mindre byer

Hotel Aarup Kro er ikke den eneste restauration, der har fået succes midt i krisen.

Det er en tendens, man ser flere steder i landet, fortæller Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør i Horesta, brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Her har man kontakt til flere restauranter i mindre lokalsamfund, der også har oplevet fremgang som kroen i Aarup.

- Det er kendetegnet ved et lille lokalsamfund. Her oplever flere, at de får områdets opbakning, forklarer Kirsten Munch Andersen.

Mere kritisk ser det dog ud for restauranter i de større byer.

Her har mange også forsøgt sig med takeaway, men det kan være en svær balancekunst, når restauranterne skal af med op mod 30 procent for udbringning til kunder, der ønsker det.

Derfor kører mange restauranter ifølge Kirsten Munch Andersen nu med underskud.

Her ses folk i kø for at hente mad ved Hotel Aarup kro. Foto: Jannie Fløjborg Christensen

Kroejer savner kundekontakten

I Aarup er Casper Andersen meget taknemmelig og stolt over den fremgang, som kroen har haft på trods af coronakrisen.

Han er da heller ikke i tvivl om, at det er lokalbefolkningen, der har gjort hele forskellen og ændret frygten for konkurs til stor travlhed for et stykke tid.

Derfor har ejeren også svært ved at få armene ned.

- Jeg har det skidegodt. Jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde det godt. Det har som sagt været en rygende succes, siger Casper Andersen i "Go’ morgen Danmark".

Alligevel regner han ikke med, at takeaway skal erstatte den gamle forretningsmodel, hvor han havde åbent for besøgende.

- Jeg savner noget kontakt til gæsterne og selskaberne. Og lige sælge en flaske vin eller to, det betyder lidt også, fortæller Casper Andersen.

