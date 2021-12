Her fjerner myndigheder fynbos ikoniske statue: - Jeg er meget chokeret

Den otte meter høje statue, der forestiller forvredne kroppe stablet oven på hinanden, er et mindesmærke til ære for ofrene i massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing, hvor hundredvis af fortalere for demokrati blev slået ihjel.

- Jeg er meget chokeret over, at det der foregår. Det er en skulptur, der betyder enormt meget for borgerne i Hongkong, og det er en af dem, jeg er mest stolt over at få lov at skabe, siger kunstneren Jens Galschiøt til TV 2.



- Det er et voldsomt signal at sende, og jeg finder det utroligt "u-hongkongsk."