Hold godt øje med disse dyr, når du er ved Storebælt

- Her om vinteren kan man sagtens være heldig at se havørne ved Sprogø, for de lever af nogle af alle de gæs, der er herovre, fortæller naturvejleder Peter Pelle, der har speciale i dyrelivet på Sprogø.

Havørnen er Nordeuropas største fugl og har et vingefang på op til to en halv meter. Dermed er den synlig i luften, men Peter Pelle har endnu et råd til at fange den majestætiske fugl fra bilruden.

- Hold øje med når alle gæssene letter, så er det oftest fordi, en havørn er på spil, fortæller naturvejlederen.

Fred og ro giver optimale betingelser

Storebæltsbroen er en af de mest trafikerede områder i Danmark, og derfor kan det virke paradoksalt, at man kan spotte havørne så tæt på biler i høj fart. Men det er der en god forklaring på. Der er nemlig ikke adgang til øen for offentligheden, og dermed er dyrelivet på øen fuldstændig uforstyrret.

Af samme årsag kan man også være heldig at spotte et dyr, som normalt ikke kommer så tæt på biler og mennesker, nemlig sælen. Man skal vide, hvor man skal kigge hen, men gør man først det, er det ifølge Peter Pelle ret nemt at spotte sæler på sin tur over Storebælt.

- Hvis man kigger mod nord, når man nærmer sig Sprogø, så er der en lille bugt, der går ind, den kalder vi Midtfjord, og her ligger der nogle store sten, og på de sten, der er man næsten altid heldig at se spættede sæler, fortæller naturvejlederen.