Hospital overså meningitis hos 13 dage gammel baby

Sidsel og Alen Domazet fra Odense blev for forældre for fjerde gang i påsken tilbage i 2017. Men de nåede kun at være sammen med deres søn, Marlon, i 13 dage.

Han døde som følge af meningitis, der blev opdaget for sent, skriver Politiken. Forældreparret står frem i avisen, efter Styrelsen for Patientklager 3. december kom frem til, at Marlon Domazet sandsynligvis havde overlevet, hvis han havde modtaget den rette behandling tidligere.

Forældrene henvendte sig til Barselsklinikken på Odense Universietshospital, da de ikke mente, at drengen opførte sig normalt. Først efter 20 timer på klinikken blev barnet tilset af en læge, der igangsatte akut behandling af barnet. På det tidspunkt havde han kramper og var svær at kontakte. Selv om han straks kom i behandling for meningitis, var det for sent.

Sidsel Domazet mener, at mindre ændringer i rutinerne af behandlingen af spædbørn vil kunne gøre en afgørende forskel.

- I Danmark bruger man ressourcer på at screene raske børn for yderst sjældne sygdomme. Så burde det også være muligt at screene børn, der genindlægges på Barselsklinikken for infektioner, siger Sidsel Domazet til Politiken.

HVAD ER MENINGITIS Meningitis er en alvorlig sygdom, som kan udvikle sig hurtigt og i værste fald ende med døden, hvis den syge ikke får hurtig behandling. Meningitis kan skyldes bakterier eller virus. Den bakterielle meningitis - specielt med bakterien meningokok - er en farlig sygdom, som kræver omgående behandling med antibiotika direkte i blodårerne. Hvis bakterierne kommer over i blodet, slår de sig oftest ned på hinderne omkring hjernen og giver hjernehindebetændelse. Symptomer på meningitis vil ofte være være høj feber, nakkestivhed og små blødninger i huden. Kilde: Overlæge Jens Asbjørn Se mere

Overlæge vil ikke ændre rutine

Bjarne Rønde Kristensen er ledende overlæge på Odense Universitetshospital med ansvar for blandt andet Barselsklinikken.

Han har dyb medfølelse for familiens situation, men mener samtidig ikke, at det er nødvendigt, at alle børn på klinikken tilses af en læge.

- Rigtigt mange genindlæggelser på Barselsklinikken skyldes ammeproblemer, og her er vores sygeplejersker og jordemødre på klinikken de mest kompetente. Hvis vi skulle sikre det hele til fingerspidserne, skulle vi udelukkende have speciallæger ansat. Og det kan vi jo ikke. Så det handler om en balance – hvor vi gør det, der giver størst mulig sikkerhed for patienterne ud fra det, vi har at gøre godt med, siger Bjarne Rønde Kristensen til Politiken.

TV 2 har forgæves forsøgt at få en kommentar fra familien Domazet.