Ingen restriktioner på juletrafikken: - Selvfølgelig kan man se sine nærmeste

Sundhedseksperter har de seneste dage talt for en begrænsning af danskernes bevægelsesfrihed - for eksempel ved at lukke for rejser over Storebælt.

Den form for restriktioner er på nuværende tidspunkt ikke nødvendige, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Her var det i stedet muligheden for juleindkøb, der blev underlagt nye restriktioner. Fra statsministeren lød det, at Danmark reelt vil være lukket helt ned fra 1. juledag til 3. januar.

Rejserestriktioner ikke på tale

I forhold til spekulationerne om, hvorvidt der ville komme restriktioner i forhold til juletrafikken, svarer Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen:

- Vi har ikke overvejet rejserestriktioner. Det er ikke fordi, vi ikke er bekymrede for smitten, men vi har nogle meget tydelige anbefalinger om, hvor mange man bør se.

- I forhold til julen har vi sagt, at man selvfølgelig godt kan se de nærmeste, fordi det er en særlig højtid. Men det er klart, at man stadig skal følge vores anbefalinger. Det betyder, at man skal tage sine restriktioner med sig alle vegne, siger han.

Hele landet på niveau 4

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) forklarede tirsdag til TV 2, at det ikke ville nytte noget at lukke for enkelte landsdele, da der lige nu ses en bred samfundssmitte.

Ministeren kommenterede på de forslag, som en række sundhedsfaglige eksperter tirsdagen igennem foreslog.

Foruden forslaget om at dele Danmark ved Storebælt, lød det blandt andet, at myndighederne med fordel kunne beslutte, at man ikke måtte bevæge sig mere end 50-100 kilometer fra egen bopæl eller forlange, at alle, der krydsede Storebælt, blev testet for covid-19.

På pressemødet onsdag meddelte statsministeren, at hele Danmark nu befinder sig på niveau fire på risikovurderingen. Det betyder blandt andet, at der er udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene. Indtil nu har kun tre regioner været på det niveau.

Meldingen om den reelle nedlukning af landet over jul kommer samme dag, som tallet for smittede på et døgn er nået 3692 smittede det seneste døgn. Det svarer til en positivprocent på 3,26. Et tal, der viser, hvor stor en andel af prøver der er positive.