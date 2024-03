Nu kan du se din årsopgørelse – her er otte fradrag, du skal være opmærksom på

Skal du have et skattesmæk eller penge tilbage?

Det spørgsmål kan du ligesom 4,8 millioner andre danskere få svar på – hvis du altså har tålmodigheden til at vente i den lange, digitale kø.

Mandag er dørene officielt åbnet for, at man kan logge ind på skat.dk og tjekke sin årsopgørelse for 2023.

Men selvom mange nok mest af alt klikker ind for at se, om de får penge tilbage eller skylder noget, er det også en god idé at tjekke sine fradrag.

Det fortæller Cecilie Bay Frandsen, som er skatterådgiver i revisorfirmaet BDO.

- Nogle fradrag bliver automatisk skrevet på. Men andre skal man altså selv tilføje, og det kan både gøre, at du får mere tilbage i skat eller skal betale mindre i restskat, siger hun.